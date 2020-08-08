专家：川普封杀TikTok微信恐搞城美版网路长城

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（法新社华盛顿7日电） 美国总统川普政府对TikTok、微信等中国行动装置应用程式（App）的禁令，让专家忧心恐使已很脆弱的全球网际网路益发碎裂，并让中国那种「网路防火长城」出现美国版。

川普昨天签署2项行政命令，要在45天后禁止所有美国民众或企业与TikTok和其北京母公司「字节跳动」生意往来，也禁止美国人与微信（WeChat）及其母公司腾讯做生意。

分析家表示，川普基于所谓国安威胁而宣布相关限制，进一步背离美国长久以来鼓吹的全球开放网际网路构想，并可能引发其他国家如法炮制。

乔治亚科技大学（Georgia Tech University）教授兼「网际网路治理计画」（Inetrnet Governance Project）创办人穆勒（Milton Mueller）说：「这绝对是企图把网际网路与全球资讯社会裂解成一边是美国、一边是中国，并把中国拒于资讯经济之门外。」

穆勒表示，这也代表美国要「创造一个（类似中国网路长城的）西方防火长城」，透过经济制裁在全球实施，但此举恐反过头来伤到自家矽谷一些支配中国以外地区的科技业巨擘，因为「世界上还有很多民族主义政府可以提出相同主张，宣称脸书（Facebook）、谷歌（Google）、苹果（Apple）、推特（Twitter）都是在吸取个资」。

他说：「民族主义式封锁将肆无忌惮，社群媒体应用程式则受到规范。」

© 2020 AFP