川普封杀TikTok微信 专家：无助国安仅为拉抬选情

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（法新社华盛顿7日电） 专家今天告诉法新社，美国封杀TikTok、微信等中国App，对国家安全帮助不大，只是加深对北京的商业压力，并帮寻求连任的川普塑造出敢强硬抗中的表象。

加州大学柏克莱分校（University of California in Berkeley）电脑安全讲师魏佛（Nicholas Weaver）表示，微信固然很坏，利用加密连结连到中国的微信伺服器，可让中国政府透过伺服器看到想看的东西，但若想广泛与在中国的人联系，除微信之外几无替代选择。

魏佛说：「禁止微信，绝对会让美国人无法与在中国的朋友或亲戚联系，是个很烂的主意。」

魏佛表示，TikTok与其他受欢迎的美国社群媒体相比没什么不同，攫取用户个资的情况很普遍，虽然TikTok坚称不会把个资交给中国政府，但魏佛对此存疑；他认为，「中国政府当然能取得相关资讯，一如美国政府也能拿到脸书搜集的任何资讯」。

他说，最佳之道并非全面封杀，而是推出更好的政策和沟通方式，例如与美国商界沟通风险何在、设定政府系统以避开风险，「（封杀TikTok与微信）显然是出于政治动机，而非安全考量」。

© 2020 AFP