染疫不治病例破5万例 墨总统称防疫策略不变

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（法新社墨西哥市7日电） 墨西哥公布2019冠状病毒疾病（COVID-19）死亡病例攀升至超过5万例后，总统罗培兹欧布拉多今天为政府的抗疫做法护航，并排除改变策略的可能性。

墨西哥的不治病例最近超越英国，成为继巴西与美国之后，全球第3严重的国家。

墨西哥卫生部昨天通报，在墨西哥超过1亿2800万名人口中，死亡病例累计5万517例，确诊病例达46万2690例。

不过，罗培兹欧布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）说，用死亡人数与人口数量相比较，可得知「我们的疫情没有那么严重」。他说，在这个基础上，墨西哥的不治病例为全球第5高，排在美国、巴西、智利与秘鲁之后。

批评人士说，墨西哥当局在透过检测判定真实的感染与死亡严重性上，做得还不够多。

不过，罗培兹欧布拉多替他负责对抗疫情的团队说话，包括冠状病毒顾问拉米雷斯（Hugo Lopez-Gatell Ramirez）。

记者问到反对派要求改变策略与拉米雷斯下台时，左翼的罗培兹欧布拉多说，策略「不会改变」。

他又说，政府已将加护病房床位从刚爆发危机的2800床增至1万2000床。

© 2020 AFP