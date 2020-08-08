欧盟执委会促允让未婚伴侣入境

广告 继续浏览后续

（法新社布鲁塞尔7日电） 欧洲联盟执行委员会（European Commission）今天敦促成员国允许让欧洲公民与居民的未婚伴侣入境，向他们免除针对一些国家实施的旅行限制。

欧盟与申根区的外部边界因2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情关闭，但自7月起向受限的第3国清单上的旅客重新开放。

不过，对美国等其他国家而言，除了欧洲公民、居民与他们的家人以外，所有入境欧盟的非必要旅行仍遭禁止。

法新社报导，欧盟执委会发言人杨兹（Adalbert Jahnz）说，欧盟成员国如果有意可让有书面记载关系的未婚伴侣入境欧盟，但很少国家这么做。

他说：「目前只有少数成员国同意。」但杨兹没有点出是哪些国家。

一个称为「爱情不是旅游业」（Love is not tourism）的社群媒体运动，呼吁各国政府让因为旅行禁令而分隔两地未婚伴侣团圆。

根据这项运动，包括丹麦与荷兰在内，目前只有8个欧洲国家同意让未婚情侣重聚。担任欧盟轮值主席国的德国，已向27个成员国寄出问卷要求详述国内政策。

由于全球疫情蔓延，欧盟与申根地区关闭边界并限制自由移动。大多数的相关措施在6月逐步取消，但之后又实施新限制。

英国、比利时与德国等一些国家，有时会在没有发布通知的情况下，对从欧盟特定区域或国家入境的旅客实施强制隔离措施。

获准入境欧盟的第3国清单，现在缩减到只剩澳洲、加拿大、乔治亚、日本、纽西兰、卢安达、南韩、泰国、突尼西亚与乌拉圭。（译者：张晓雯/核稿：陈昱婷）

© 2020 AFP