白朗峰冰川恐崩落 义当局撤离约75人

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（法新社义大利库马耶尔7日电） 白朗峰一块很大的冰川可能因高温融化崩落，义大利阿尔卑斯山一处滑雪胜地今天维持高度警戒状态，紧急撤离约75人，但多为游客，当地居民多无动于衷。

距离库马耶尔（Courmayeur）镇和义法边境不远处、位于普兰品裘冰川（Planpincieux）下方的一座村庄入口处检查哨，已可看到「禁止任何人通过！禁止汽车、自行车或行人通过！」等警告牌，并设有自动闸口和2名守卫严加看守。

但当地人普遍对此封锁措施不屑一顾，甚至有人向法新社表示：「这是个笑话。」

一名官员表示，普兰品裘冰川上约50万立方公尺的一大块冰，「体积相当于米兰大教堂，或覆盖80公尺厚冰的足球场」。

当局5日晚间下令在至少72小时内，疏散位于山脚下「红色警戒区」的居民和游客，但目前仅撤离75人，只有20名是当地人，其余都是游客。

库马耶尔镇长米塞洛奇（Stefano Miserocchi）说，将位于冰川崩塌可能路径上的民众撤离「急迫且重要」。

热浪席卷欧洲大部分地区之际，预期未来3天库马耶尔温度将节节高升。（译者：陈昱婷/核稿：陈亦伟）

© 2020 AFP