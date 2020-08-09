不满贝鲁特大爆炸 抗议群众占据黎巴嫩外交部

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（法新社贝鲁特8日电） 贝鲁特4日发生致命大爆炸，造成数十万人无家可归也震撼全世界，部分愤怒抗议群众今天闯入位于贝鲁特的黎巴嫩外交部，宣告那里是「革命总部」。

数千名抗议群集结在市中心，表达对政治人物的愤怒不满，他们把夷平贝鲁特港区和造成158人丧生的大爆炸，归咎于政客的贪腐和无能。

面临群情激愤，黎巴嫩总理狄亚布（Hassan Diab）宣布，他将寻求提早举行国会大选，指称这是「摆脱国家结构性危机」的唯一途径。

上街游行的示威抗议民众集结在市中心烈士广场（Martyrs' Square），广场上有一辆卡车起火燃烧。

安全部队发射催泪瓦斯，驱散丢掷石块的抗议民众，他们试图强行前往国会大厦。由退休黎巴嫩陆军军官率领的一群人闯入外交部，宣告那里是「革命总部」。

退休军官拉玛（Sami Rammah）在外交部前台阶上透过扩音器宣布：「我们正接管外交部，当作革命基地。」

拉玛又说，「我们呼吁所有愤怒的黎巴嫩民众，上街要求起诉一切贪腐者」，并敦促国际社会杯葛黎巴嫩政府。

黎巴嫩红十字会表示，已在示威抗议现场把63人分别送往邻近医院救治，并就地治疗另外175名伤者，但未交代伤者身分。

警方发言人表示，有一名员警今天在贝鲁特市中心与抗议群众爆发冲突期间丧生。

贝鲁特港区4日发生火灾，引燃存放在仓库的大量硝酸铵，引发威力强大爆炸，夷平周边社区，连远至赛普勒斯（Cyprus）都能感受到爆炸的震撼。

黎巴嫩卫生部表示，目前已确认158人在大爆炸中罹难，另有至少6000人受伤以及21人仍下落不明。

© 2020 AFP