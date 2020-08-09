不甩德国 蓬佩奥访欧只到「友善国」

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（法新社华盛顿9日电） 美德双边关系因驻军等问题趋紧之际，川普政府首席外交官、国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）即将动身前往位在中、东欧的友善国家来取暖。

法新社报导，蓬佩奥11日将展开5天出访行程，造访捷克、斯洛维尼亚、奥地利，并于最后一站停留亲近盟友波兰。

他预料将极力推动各国封阻中国电信设备大厂华为，说5G技术领先全球的华为构成国安疑虑。在斯洛维尼亚行程中，官员更透露蓬佩奥13日将签下5G协议，但未提供更多细节。

蓬佩奥这次出访时间点，华府与柏林关系正日趋紧绷。美方数星期前宣布调整驻欧兵力，将把派驻德国约6400名军事人员送回美国，近5600名人员则会调往其他北大西洋公约组织（NATO）国家。

不只如此，美德两国领袖也早已结下梁子。德国总理梅克尔（Angela Merkel）先前以2019冠状病毒疾病（COVID-19）为由，回绝美国总统川普邀约赴华府出席七大工业国集团（G7）峰会；而川普也一再指控德国这个欧洲最大经济体在贸易上不公平对待美国。

美国公共政策研究团体「德国马歇尔基金会」（German Marshall Fund of the United States ）布鲁塞尔办事处副董事长勒瑟（Ian Lesser）说：「这趟出访行程最引人注目的是哪些地方国务卿不会造访。」

「如果国务卿有心解决目前跨大西洋关系的核心议题，他会造访布鲁塞尔、巴黎和柏林。」（译者：蔡佳敏/核稿：严思祺）

© 2020 AFP