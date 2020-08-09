两党乔不定 川普绕过国会签连串行政命令纾困

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（法新社新泽西州贝德敏斯特8日电） 由于共和党和民主党未能就新纾困方案达成协议，美国总统川普今天签署一连串行政命令，绕过国会，延长对深受新型冠状病毒疫情打击美国人的救济措施。

川普在新泽西州贝德敏斯特（Bedminster）自家高球俱乐部举行的记者会上表示：「我们受够了，我们将会拯救美国人的工作，提供美国劳工救济。」

由于失业率高达两位数、社交距离规范大举抑制商业活动以及新型冠状病毒感染率居高不下等，许多美国人一直仰赖国会先前通过的救济措施，但那些措施大部分已于7月底届满。

川普表示，他决定绕过国会签署行政命令，将意味救济款项将会「快速分发」。

其中一道命令将让失业救济金每周加发400美元，另外两道命令提供贷款购屋者和租屋者若干保护，避免遭驱逐，以及联邦助学贷款延长适用零利率。

第4道命令是暂缓徵收薪资税，适用于年薪不到10万美元者。许多共和党人和民主党人都反对这项作法。但川普的行政命令很可能会面临法庭挑战，因为他绕过国会，而美国宪法赋予国会决定绝大部分支出的权限。

民主党、共和党和白宫于上周致力协商，但未能就国会纾困法案达成协议。

民主党力推大规模的3兆美元新纾困方案，目标是振兴经济、修补破旧邮政体系以及时因应即将到来的总统大选，并加发给失业者每周600美元。

民主党其后宣布他们可以调降纾困方案规模，但拒绝接受共和党所提1兆美元方案。

© 2020 AFP