沙国前情报官员流亡加拿大 传再遭死亡威胁

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（法新社蒙特娄8日电） 加拿大媒体今天报导，沙国流亡情报官员贾布里先前指控沙乌地阿拉伯王储穆罕默德．沙尔曼试图暗杀他，现在贾布里又接获死亡威胁，加国已加强维安。

加拿大「环球邮报」（Globe and Mail）报导指出，加国维安机关接获通知指出，有人企图攻击居住在多伦多一处未经披露地点的贾布里（Saad al-Jabri）。

贾布里曾在亲王穆罕默德．纳衣夫（Mohammed bin Nayef）之下担任反情报首长。纳衣夫与穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）敌对，2017年遭穆罕默德．沙尔曼驱逐。

「环球邮报」指出，其消息来源是某名「熟悉状况」的人士，此人未进一步说明沙国特务最近的威胁。贾布里现由加拿大皇家骑警（Royal Canadian Mounted Police）的「重武装」人员以及私人保全保护。

贾布里6日在美国华盛顿法院提出诉讼，指控穆罕默德．沙尔曼2018年曾派遣「暗杀小队」到加拿大，打算将他杀害并肢解，手法就跟2018年10月哈绍吉（Jamal Khashoggi）在伊斯坦堡遇害方式如出一辙。

贾布里诉状指出，因为他对王储穆罕默德．沙尔曼的活动了若指掌，而穆罕默德．沙尔曼的行为可能有损美国和沙国之间的密切关系，穆罕默德．沙尔曼才想置他于死地。

© 2020 AFP