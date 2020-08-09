纽西兰100天无社区传播病例

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（法新社威灵顿9日电） 纽西兰今天已连续100天没有出现2019冠状病毒疾病社区传播病例，但卫生官员警告，没有因此自满的空间。

纽西兰目前仍有23名感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）的患者，他们全都是于入境时在海关被发现染疫，之后被留在隔离设施。

卫生部秘书长布鲁斐德（Ashley Bloomfield）说：「100天没有社区传播，是个重要的里程碑，但我们都知道，我们不能自满。」

「我们都看到国外的例子，病毒可以很快卷土重来，在许多目前疫情受到控制的地方蔓延开来。我们需要做好准备，以迅速消灭未来出现在纽西兰的新病例。」

纽西兰人口500万，自3月19日关闭边境防疫以来，因为有效控制疫情而广受赞誉。

世界卫生组织（WHO）称赞纽西兰「成功消除社区传播」，为其他国家树立典范。

纽西兰自从2月发现首名确诊病患，至今共有1219人染疫，最后一次发现本土病例是在5月1日。

有了这样的防疫成果，纽西兰人可享有近乎正常、犹如爆发疫情前的生活方式，不必维持社交距离，运动和文化活动皆允许观众入场，但边境管制依旧严格，所有入境的人都必须隔离14天。

纽西兰政府认为仍有爆发第二波疫情的可能性，正推广每户都要保留包括口罩等物品在内的紧急物资组。

© 2020 AFP