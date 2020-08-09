贝鲁特爆炸后首名部长下台 黎巴嫩人誓言再示威

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（法新社贝鲁特9日电） 黎巴嫩首都贝鲁特港口4日大爆炸，造成逾150死，资讯部长萨玛德今天辞职，成为首位下台的政府官员。而抗议者继昨晚发动街头抗议和闯入数个部会后，誓言将再度集结。

根据黎巴嫩媒体刊登的声明，萨玛德（Manal Abdel Samad）表示：「在贝鲁特这场巨大灾难后，我宣布辞去政府职位。」萨玛德并向黎巴嫩人民道歉让他们失望。

黎巴嫩马龙教派领袖则呼吁政府总辞。各界多认为，这次爆炸证明了黎巴嫩国家机器的核心有多腐败。

马龙教派的宗主教拉伊（Beshara Rai）除了与人民共同呼吁总理狄亚布（Hassan Diab）的内阁辞职，他还说，可以用「反人类罪」来形容这起爆炸。

拉伊今天讲道时表示：「这里一名议员辞职，那里一名部长辞职，这样是不够的。」

「出于黎巴嫩人民的感受，以及必须承担的庞大责任，整个政府有必要辞职，因为它无法让国家前进。」

这起大爆炸与政府长期漠视大量硝酸铵囤积在贝鲁特市区有关。目前死亡人数已来到158人、60人下落不明，还有大约6000人受伤。许多伤者是被爆炸震波震破的玻璃所伤。

黎巴嫩抗议者不满官员怠忽职守，今天誓言再度集结示威。社群媒体上流传的一段讯息表示：「准备好绞刑台，因为我们的愤怒不会一天就结束。」

与此同时，法国总统马克宏（Emmanuel Macron）今天主导一场联合国（UN）支持举办的视讯大会，替原已深陷经济危机的黎巴嫩争取更多援助。

© 2020 AFP