金正恩下令运送物资 援助因疫情封锁开城

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（法新社首尔9日电） 北韩边境城市开城为了抗疫，已在上个月封锁。北韩官方媒体今天报导，该国领导人金正恩已经下令运送援助物资到该地。

北韩当局7月表示他们发现该国第一个疑似2019冠状病毒疾病（COVID-19）病例，将开城（Kaesong）的紧急状态提升到最高等级。

北韩中央通信社（KCNA）报导，一列载有物资的火车，7日抵达「完全封锁」的城市开城。

报导中说：「最高领导人先前指示在开城完全封锁后，一定要立即采取紧急措施供应食物与药品，现在他已搞定把许多白米和津贴运到开城。

报导中强调，当开城持续「努力防堵疫情蔓延」之际，金正恩「日夜」牵挂着开城民众。

北韩当局上个月表示，一名3年前逃到南韩的叛逃者，7月19日「非法跨越」重兵防守的两韩边界，回到北韩。

北韩当局称，那名男子出现2019冠状病毒疾病的症状，并因此遭到「严格隔离」，但北韩并未证实该男的筛检是否呈阳性反应。

如果获得证实，那将是北韩第一个官方证实的染疫确诊病例。北韩的医疗基础建设薄弱，被认为不足以因应任何的流行病。

拥有核武的北韩，由于疫情在邻近的中国蔓延，因而在1月底关闭其边界。

北韩实施了严格的限制，令数千人进行隔离；但分析家表示，该国不太可能躲得过这波疫情。

© 2020 AFP