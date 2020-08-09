黎巴嫩贝鲁特港大爆炸 炸出43公尺深坑洞

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（法新社贝鲁特9日电） 黎巴嫩安全官员今天表示，首都贝鲁特港口4日的化学物质大爆炸，炸出一个深达43公尺的坑洞。这起灾难导致贝鲁特大片区域被毁，并夺走逾150条人命。

安全官员引述法国专家在灾区评估的结果告诉法新社：「港口的爆炸留下一个43公尺深的坑洞。」

2005年炸死黎巴嫩前总理哈里里（Rafic Hariri）的大爆炸也曾留下一个大洞，根据调查哈里里谋杀案的国际法庭，那个坑洞宽10公尺、深2公尺。这次坑洞的大小又超越当年。

为了舒缓黎巴嫩当局无力自行救灾的压力，各国纷纷派出紧急救灾专家前往黎巴嫩，其中包括法国救难队与警察人员。卡达、俄罗斯与德国救难人员也在港口爆炸现场提供协助。

爆炸当天，黎巴嫩各地和远处的赛普勒斯岛都能感受到震波。美国地质调查所（USGS）感测器的纪录则显示，这次爆炸的威力相当于规模3.3的地震。

大爆炸也造成至少6000人受伤，超过30万人被迫离开被毁或受损的家园。

按照当局的说法，爆炸是由港口仓库起火所引发，当地存放了大批能作为肥料和爆裂物的硝酸铵，多年来都没人处理。

在许多黎巴嫩人眼中，市中心长年堆着这样的未爆弹，证明了国家机器核心有多腐败。示威者昨晚冲撞多个部会遭军方驱离后，今天再度号召发动反政府集会。

黎巴嫩去年10月即出现抗议潮，要求长期被控无能、贪腐的政治阶级下台。大爆炸又让民众多了抗议的理由。

© 2020 AFP