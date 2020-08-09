150名员工染疫 丹麦皇冠屠宰场停工至少1周

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（法新社哥本哈根8日电） 丹麦肉品大厂丹麦皇冠（Danish Crown）今天宣布，由于该公司位于首都哥本哈根附近的屠宰场有将近150名员工对2019冠状病毒疾病（COVID-19）采检呈阳性反应，这间屠宰场已经停工。

这间位于灵斯泰兹（Ringsted）的屠宰场距离哥本哈根约50公里，雇用近900名员工，每周屠宰数以万计猪只。

丹麦皇冠表示，针对600名员工的第一轮采检验出120人阳性之后，先前所有验出阴性者全部接受二采，结果又验出22人感染。

丹麦皇冠在声明中说：「因此我们将这间屠宰场关闭至少一周，试着打破员工之间的传染链。」

丹麦皇冠表示，所有员工都必须隔离。

丹麦皇冠是丹麦最大出口商之一，也是欧洲最大的肉品生产商。

最近几个月欧洲数家屠宰场都受到疫情影响，特别是在德国。

丹麦近日确诊数激增，政府除了被迫放弃音乐厅与夜店解封计画，更准备实施新限制。

丹麦第2大城阿胡斯（Aarhus）最近也传出数十例感染。

丹麦总理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）7日表示，将强制民众进入大众运输系统时戴口罩。先前，当局甚至连这样建议都没有。

© 2020 AFP