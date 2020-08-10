全球COVID-19破73万死 逾1988万人染疫

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（法新社巴黎10日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间10日11时（台湾10日晚间7时），全球至少73万1518人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少1988万4260人染疫。

自去年12月中国爆发疫情以来，迄今已蔓延全球196个国家及地区，至少1187万9100人目前被认为已经康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但上述数字恐怕只反映实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或严重病例。

全球昨天通报新增4117人死亡及21万3167起确诊病例。根据通报数据，新增病逝人数最多国家依序为印度（1007死）、巴西（572死）及美国（532死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计16万2938人病故、504万4864人确诊，至少165万6864人已康复。

其他疫情重灾区还包括巴西（10万1049人丧生、303万5422人染疫）、墨西哥（5万2298人丧生、48万278人染疫）、英国（4万6574人丧生、31万825人染疫）及印度（4万4386人丧生、221万5074人染疫）。

依照染疫死亡人数占人口比例，比利时是死亡率最高国家，每10万人就有85人染疫丧命，其次是英国（69人）、秘鲁（64人）、西班牙（61人）及义大利（58人）。

中国（不含香港、澳门）境内迄今通报8万4668例确诊（昨天迄今新增49例确诊），其中4634人死亡，7万9232人已康复。

拉丁美洲和加勒比海地区累计22万67死、556万3965例确诊；欧洲累计21万3353死、335万5187例确诊；美国和加拿大累计17万1955死、516万4268例确诊。

亚洲累计7万2391死、348万272例确诊；中东地区累计3万137死、124万7825例确诊；非洲累计2万3269死、104万9405例确诊；大洋洲累计346死、2万3344例确诊。

© 2020 AFP