市场关注美中本周贸易会谈 亚股多收涨

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（法新社香港10日电） 亚洲股市今天大多收高，在华府7日对香港多名高级官员祭出制裁，造成美中紧张进一步升高后，投资人关注美中订于15日检讨双方贸易协议的会议。

美国国会议员迟迟未能针对新疫情纾困方案达成共识，也增添股市不确定性。美国总统川普8日签署行政命令，延长发放失业补助，以免危机恶化。

华府在下令TikTok和微信限期结束在美营运后，又宣布对香港特首林郑月娥在内的11名中国与香港官员祭出制裁。分析师忧心，这种外交商业攻势在美国11月总统大选前恐恶化。

美国卫生部长艾萨（Alex Azar）率团访问台湾，会见总统蔡英文。自美国1979年和台湾断交转而和中国建交以来，他是访台的层级最高美国官员。

华府此举也触怒北京当局。这种种发展都让15日检讨美中「第一阶段」贸易协议的会议成为外界关注焦点。

澳洲国民银行 （National Australia Bank）分析师史垂克兰（Tapas Strickland）表示：「市场现在的假设是川普（和中国一样）亟需第一阶段协议成功，以保住中西部农业带的选票，才能在11月的大选中连任成功。」但他又说：「在此同时，川普选前也会对中国采取强硬路线。」

香港股市今天在腾讯因美国封杀微信继续重挫近5% 拖累下收低。恒生指数终场下跌154.19点，或0.63%，收在24377.43点。

但壹传媒集团股价在创办人黎智英今早遭警方逮捕后，逆势上扬，一度暴涨344%，终场涨幅缩至183.33%，收在0.225港元。

分析师表示，民主派人士在社群媒体上呼吁投资人买进股票，支持壹传媒集团，强劲推升股价。

亚洲其余股市大多收红，上海证券交易所综合股价指数收涨0.75%；韩股Kospi指数收涨1.48%；台北股市收涨0.51%；澳洲股市收涨1.75%；新加坡海峡时报指数收跌0.53%。日本股市则适逢国定假日休市一天。

© 2020 AFP