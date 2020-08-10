报导反政府示威 阿尔及利亚记者被判入狱3年

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（法新社阿尔及尔10日电） 阿尔及利亚记者德拉伦尼因为报导反政府示威面临审判。一名律师表示，法院今天判德拉伦尼3年徒刑。人权团体则称这是一场考验阿尔及利亚新闻自由的审判。

阿尔及利亚人权联盟（Algerian League for Human Rights）主席兼律师贝尼萨德（Nouredine Benissad）说：「这对德拉伦尼（Khaled Drareni）来说是非常重的判决，我们很惊讶。」

40岁的德拉伦尼是「卡斯巴论坛」（Casbah Tribune）新闻网站的编辑、法语电视频道TV5 Monde记者。他在报导「人民运动」（Hirak）反政府示威后，3月29日被以「煽动非武装集会」和「危及国家团结」等罪名逮捕。

阿尔及利亚连续一年多每周都有抗议，抗议活动到3月才因2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情而停止。

检察官3日在阿尔及尔法院开庭时，求处德拉伦尼4年徒刑、10万第纳尔（约新台币2万2800元）的罚金和褫夺公权。由于疫情关系，德拉伦尼当天以视讯方式露面，他否认相关罪名。

根据新闻自由监督机构「无国界记者组织」（Reporters Without Borders, RSF）的声明，德拉伦尼表示：「身为独立记者，我只是在工作而已。」

德拉伦尼还说，传递资讯也只是在行使身为记者和公民的权利。

无国界记者组织是支持德拉伦尼的国际机构之一，德拉伦尼也替该组织工作。

之前无国界记者组织除谴责检察官提出的罪名，并称判刑将证明阿尔及利亚正转变成威权主义国家。

© 2020 AFP