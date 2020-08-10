白俄总统大选落幕 反对派上街示威爆警民冲突

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（法新社明斯克9日电） 白俄罗斯今天举行总统大选，长期执政的强人总统鲁卡申柯赢得压倒性胜利，主要挑战者季哈诺夫斯卡娅质疑投票结果，警民在投票结束后爆发冲突。

官方出口民调显示，自1994年来掌权至今的鲁卡申柯（Alexander Lukashenko）赢得压倒性胜利，但他的主要对手、原为家庭主妇的季哈诺夫斯卡娅（Svetlana Tikhanovskaya）立即对投票结果提出质疑。

65岁的鲁卡申柯上台后一直采取专制统治，且从1995年以来，外国观察人士就从未认为白俄罗斯选举是自由且公正的。

现年37岁的政治新秀季哈诺夫斯卡娅让鲁卡申柯面临多年来最大挑战，激励了反对派，并吸引成千上万支持者走上街头参与这个前苏联加盟共和国多年来最大规模示威游行。

投票结束后，官方出口民调显示，寻求第6个任期的鲁卡申柯夺得79.7%选票大获全胜，季哈诺夫斯卡娅得票率只有6.8%，位居第2名，反对派示威者在首都明斯克和其他城市上街游行。

数以千计示威者聚集在明斯克市中心的纪念碑附近，与数百名手持盾牌的镇暴警察对峙。他们边鼓掌边高呼「胜利」，挥舞旗帜和按鸣喇叭，声援反对派。俄罗斯新闻社（RIA）报导，有些人用垃圾桶堆起路障。

根据美国资助的自由电台（Radio Liberty）提供的现场画面，警方发射闪光弹，企图逼进并驱散人群，许多人仓皇逃窜。

记者目击，戴着头盔的警察封锁街道，在明斯克一处地点逮捕至少10人。

与反对派有关的媒体报导，警方与抗议群众爆发冲突，还说有一辆警车冲撞一群示威者，伤亡不明。此外还有报导说，警方出动水炮车并发射橡皮子弹和催泪瓦斯。

当局表示，并未接获有人在这些示威场合伤亡的通报。

反对派先前已表示，他们预料选举将发生舞弊；季哈诺夫斯卡娅则在投票结束后召开记者会说，她不相信鲁卡申柯赢得这场选举。

她说：「我相信自己的眼睛，我看见大多数选民支持我们。」「我们已经赢得胜利，因为我们克服了恐惧、冷淡和漠不关心。」

鲁卡申柯警告反对派，说他不打算放弃他「挚爱的」白俄罗斯；当局今天也大举强化明斯克的安全措施。

许多军车行驶在通往明斯克的马路上，配备机关枪的警察也对准备进入这座城市的车辆进行盘查，政府大楼外则拉起封锁线。当地居民也通报网路断线和一连串的连线问题。

若干选民在明斯克说，鲁卡申柯的时代已经结束了。

49岁的警卫斯维契卡瑞夫（Vadim Svichkarev）说：「我希望有些事情能有所改变。」「相同状态已持续了26年，处境非常艰困。」

这次大选前就有政治观察家指出，在国际观察员缺席的状况下，鲁卡申柯可能会作票。

季哈诺夫斯卡娅原本为家庭主妇，她的先生季哈诺夫斯基（Sergei Tikhanovsky）是受欢迎的部落客，却遭当局阻挠参选总统并身陷牢狱之灾，季哈诺夫斯卡娅代夫出征参选，跌破外界眼镜。

季哈诺夫斯卡娅说，倘若当选，她将释放政治犯，还说会举行新选举，让所有反对派参政。（译者：刘文瑜/核稿：严思祺）

© 2020 AFP