美病例飙升 南达科他州小镇涌数千摩托车骑士

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（法新社美国史特尔吉斯9日电） 美国境内2019冠状病毒疾病（COVID-19）确诊已突破500万例，不过数千名摩托车骑士周末仍无视疫情威胁，齐聚南达科他州参加号称世上最盛大的「二轮」聚会。

为期10天的史特尔吉斯摩托车集会（Sturgis Motorcycle Rally）过去几年总能吸引数十万骑士在集会期间交流、饮酒狂欢，不过部分居民担心今年的聚会可能会成为「超级传播者」大会。

目前，位于美国中北部的南达科他州距离疫情最严峻的地区仍有段距离，而根据州卫生官员统计，史特尔吉斯所在的米德郡（Meade County）迄今仅登记1名2019冠状病毒疾病不治患者，不过大量涌入当地的骑士中，有部分来自疫情严峻得多的遥远几州。

刻有4任美国前总统知名巨型雕像的拉什摩尔山（Mount Rushmore）位在南达科他州，总统川普上个月才在此举行集会。南达科他是美国境内少数未曾宣布封锁措施或强制配戴口罩的州之一。

史特尔吉斯集会主办单位鼓励但不要求参加者戴口罩，现场可见仅少数人戴口罩。

目前史特尔吉斯的主街（Main Street）充斥摩托车，酒吧里也挤满骑士，彼此鲜少保持社交距离。第80 届摩托车集会的访客人数已经远远超过当地6000名居民。

当地摊贩兜售T恤，上面印有「我挺过冠状病毒」或「神、枪和川普」字样，或用蒙太奇手法拼成川普穿着皮夹克、比出不雅手势的图案。

虽然部分居民对这些二轮入侵者表达忧心，不过南达科他州共和党籍州长诺埃姆（Kristi Noem）倒是给予热情的欢迎。

力挺川普的诺埃姆说：「我们很高兴访客能看到我们伟大的州所提供的一切！」（译者：李佩珊/核稿：卢映孜）

© 2020 AFP