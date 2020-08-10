野生动物景点8死喋血 法籍人道援助者在尼日遇害

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（法新社尼日库雷9日电） 非洲国家尼日当地官员表示，多名骑乘机车的枪手在尼国一处广受旅客喜爱的野生动物景点杀害8人，当中有6人是从事援助工作的法国人。

尼日东南部提拉贝里（Tillaberi）当地首长卡提耶拉（Tidjani Ibrahim Katiella）告诉法新社：「共有8人丧生：两个尼日本地人，分别是导游和司机，另外6人是法国人。」

法国随后证实死者里有他们的国人，但未说究竟有几人是法国籍；法国的非政府人道救援组织ACTED表示，死者里有几位是组织内的员工，当时他们正在出游。

ACTED的律师布列罕（Joseph Breham）说：「在尼日遇害的这8人里，有好几人是在职员工。」

这起意外据信是这个地区首宗对西方人士的攻击；提拉贝里是昔日法国殖民地尼日国内一个热门景点，因为尼日长颈鹿群为当地所独有。

卡提耶拉表示，他们正在调查，稍后会发布更多讯息；他没有说明可能犯案的幕后团体。

尼日环境部门内的消息人士透露，意外发生于当地接近中午的时间，地点位于库雷（Koure）镇东方6公里，离首都尼阿美约1小时车程。

消息人士透露，大部分遇害者是遭枪杀，他们在现场找到空的弹匣。调查人员还不知道行凶者身分，只知道枪手骑机车穿越丛林，在现场等着伏击。罹难者乘坐的车辆是ACTED所有，车辆在现场已被焚毁，尸体都是倒卧在车旁。

© 2020 AFP