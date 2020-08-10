黎巴嫩大爆炸引民怨 群众连日抗议爆冲突

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（法新社贝鲁特9日电） 黎巴嫩贝鲁特港区4日大爆炸引发民众连日抗议，归咎官方失职，愤慨的群众与维安部队爆发冲突。

抗议群众昨晚在首都贝鲁特曾短暂占领外交部和能源部等政府机关。

人权团体宣称部分维安人员任意朝抗议群众发射催泪瓦斯和橡胶子弹。黎巴嫩红十字会（Lebanese Red Cross）称昨天暴力冲突造成65人受伤，支持抗议群众的律师则说维安人员逮捕至少20人。

网路上疯传的一张照片可见贝鲁特港口面目全非，前方矮墙被漆上「我的政府所为」字样。

虽然目前不清楚确切起火原因，不知为何存放在港区仓库的大量硝酸铵会引燃导致大爆炸，但抗议群众认为，若非黎巴嫩统治阶级腐败无能，也不会发生这场悲剧。

23岁的抗议者特玛拉（Tamara）表示，她的20岁朋友拉万（Rawan）在这场大爆炸中丧生。特玛拉说：「政府除了金钱与权势以外，其他都不在乎，为此付出代价者却是那些罹难者。」

她的友人米歇尔（Michel）说：「部长辞职还不够。把那些炸药放在那里的官员必须负起责任。我们希望有国际法庭告诉我们谁是凶手。」

数百位民众今天再度聚集在市中心烈士广场（Martyrs' Square）。警方在附近通往国会的街道上发射催泪瓦斯，试图驱离丢掷石块和点燃爆竹的抗议人士。

贝鲁特大爆炸造成至少158人丧命，约6000人受伤。

© 2020 AFP