MLB红雀确诊人数续增 3连战海盗延期

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（法新社圣路易9日电） 自7月29日后就未再出赛的美国职棒大联盟MLB圣路易红雀，持续受疫情冲击，明天起对匹兹堡海盗的3连战也确定延期。

红雀原定明天到12日在主场布许球场（Busch Stadium）与海盗进行3连战，但大联盟官方今天宣布延后。

红雀自上周以来已发现9名球员和7名队职员的2019冠状病毒疾病（COVID-19）筛检结果呈阳性反应。

在这些确诊的人中，包括7日证实染疫的外野手狄恩（Austin Dean）、后援投手海斯利（Ryan Helsley）和1名身分未被揭露的队职员。

大联盟本季赛事原订3月底开打，但因疫情延宕并「缩水」，红雀于7月24日、25日在主场连赢海盗2场，但26日对海盗的第3战，以及对明尼苏达双城2连战都输球，苦吞一波3连败。

在那之后，红雀不论客场挑战密尔瓦基酿酒人、对战底特律老虎以及出战芝加哥小熊的系列赛，都因疫情在队上蔓延而延赛。

连同对海盗延期的这几场比赛，红雀本季已有十多场比赛必须设法插进原本的赛程中进行，在本季剩余的时间内必须消化55场比赛，即便1日2战的双重赛依本季的特别规定，每场比赛仅打7局，而非一般的9局，但负担仍然很重。

MLB期盼各队可以在9月27日打完60场的例行赛，好展开季后赛，并在10月底产生今年世界大赛冠军。在此情况下，部分球队已经打完17场比赛。

© 2020 AFP