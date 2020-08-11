俄核准全球首支新冠病毒疫苗 世卫讨论预审程序

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（法新社日内瓦11日综合外电报导）俄罗斯今天宣称率先核准2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗后，世界卫生组织（WHO）随即表示，任何世卫核准的候选疫苗，需要经过严格安全资料审查。

世卫发言人贾撒列维克（Tarik Jasarevic）在日内瓦视讯简报中告诉记者：「我们与俄罗斯卫生当局保持密切联系，并就可能的世卫组织疫苗预审持续讨论，任何疫苗的预审包括严格审查和评估所有必要的安全与效力资料。」

根据世卫组织截至7月31日最新发布的报告，目前全球共有165支候选疫苗正积极研发，其中139支仍处于临床前评估阶段，其他26支进入不同阶段人体试验，当中6支疫苗进度超前，进入第3期临床试验。

俄罗斯的疫苗「史普尼克V」（Sputnik V）由莫斯科国家研究机构Gamaleya与俄罗斯国防部联手研发。

Gamaleya研发的史普尼克V，是26支正进行人体试验的疫苗之一，目前列为第1期临床试验。

资助史普尼克V疫苗计画的俄罗斯直接投资基金（Russian Direct Investment Fund）执行长德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）表示，第3期试验将从12日展开，可望自9月起工业化生产，并称20个国家已预订超过10亿剂疫苗。

© 2020 AFP