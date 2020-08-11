全球超过2012万人染疫 近74万人丧生

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（法新社巴黎11日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间11日11时（台湾11日晚间7时），全球至少73万6828人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少2012万2700人染疫。

自去年12月中国爆发疫情以来，迄今已蔓延全球196个国家及地区，至少1208万900人目前被认为已经康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但上述数字恐怕只反映实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或严重病例。

全球昨天通报新增5035人死亡及23万2781起确诊病例。根据通报数据，新增病逝人数最多国家依序为印度（871死）、墨西哥（705死）及巴西（703死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计16万3465人病故、509万4565人确诊，至少167万755人已康复。

其他疫情重灾区还包括巴西（10万1752人丧生、305万7470人染疫）、墨西哥（5万3003人丧生、48万5836人染疫）、英国（4万6526人丧生、31万1641人染疫）及印度（4万5257人丧生、226万8675人染疫）。

依照染疫死亡人数占人口比例，比利时是死亡率最高国家，每10万人就有85人染疫丧命，其次是英国（69 人）、秘鲁（65人）、西班牙（61人）及义大利（58人）。

中国（不含香港、澳门）境内迄今通报8万4712例确诊（昨天迄今新增44例确诊），其中4634人死亡，7万9284人已康复。

拉丁美洲和加勒比海地区累计22万2396死、562万4261例确诊；欧洲累计21万3720死、338万4004例确诊；美国和加拿大累计17万2483死、521万4304例确诊。

亚洲累计7万3707死、355万6796例确诊；中东地区累计3万566死、126万998例确诊；非洲累计2万3592死、105万8701例确诊；大洋洲累计364死、2万3640例确诊。

© 2020 AFP