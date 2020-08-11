关注美中贸易会谈 亚股多收红

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（法新社香港11日电） 亚洲股市今天大多延续前一天的涨势收高，主要因市场关于美中贸易协议的疑虑缓解，同时投资人仍然有信心，美国国会将通过新疫情纾困振兴措施。

中国昨天对美国制裁11名中港官员做出反制，宣布对「在涉港问题上表现恶劣」的11名美国人实施制裁，其中没有任何的川普政府成员，市场因此松了一口气。

美中订于15日检讨双方1月达成的第一阶段贸易协议，外界相信两国将遵守承诺。

观察家表示，由于疫情封锁措施的关系，北京当局未能采购特定产品，但中国人民银行行长易纲告诉新华社，尽管北京和华府关系紧张，中国仍将遵守贸易协议。他说：「无论国际情势如何变化，重要的是达成我们的目标，坚定深化金融改革开放。」

同时彭博也披露，中国将扩大向美国采购大豆，放弃采购比较昂贵的巴西大豆。

澳洲国民银行（National Australia Bank）分析师厄崔尔（Ray Attrill）说：「外界强烈认为川普政府担心中西部农业区票仓在大选中跑票，不想破坏贸易协议。」

香港恒生指数今天在澳门博奕股涨势带动下，收盘大涨超过2%。中国国家移民管理局今天在官网宣布，随着澳门疫情趋缓，广东省珠海市将自12日起恢复办理当地居民赴澳门旅游签注。陆客是澳门赌场度假村的重要营收来源。

昨天因国定假日休市的日本股市今天补涨，日经指数收盘上涨1.88%；韩国股市Kospi指数收盘上涨1.35%；澳洲股市收涨0.47%。

上海股市综合股价指数收盘跌逾1%；新加坡股市收跌0.05%。新加坡今天公布第2季经济萎缩幅度超过初估值。台北股市收跌0.88%；纽西兰股市也收低0.33%。

香港媒体大亨黎智英昨天遭港警逮捕，黎智英旗下的壹传媒集团股价今天持续上涨，盘中一度大涨688%。壹传媒股价7日收在0.09港元，截至今天一度狂涨超过20000%，来到1.96港元，今天终场涨幅收敛，收盘劲扬331.37%，股价来到1.10港元。

美国最新疫情纾困振兴方案仍在国会卡关，观察家表示，随着大选日期一天天接近，民主党和共和党可望达成协议。

民主党决定把自家版振兴方案的规模由之前的3.5兆美元缩减至2兆美元，意味着两党正朝向正确方向，尽管民主党版振兴方案规模是共和党版的2倍。

© 2020 AFP