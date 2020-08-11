川普为保美国人饭碗停发高技术劳工签证 科技巨头反弹

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（法新社旧金山10日电） 亚马逊（Amazon）、苹果（Apple）、脸书（Facebook）等科技业巨擘和组织签署法院文件，痛批美国总统川普停发高技术劳工签证的举措，伤害了这个国家。

他们今天向联邦法院提交诉书，以支持美国全国商会（US Chamber of Commerce）和贸易团体对川普于6月发布一项声明的诉讼；川普在声明中宣布停发对各类移工的签证，其中包括科技公司寻求的高技术人才。

超过50家科技公司和组织在诉书中主张：「总统暂停非移民签证计画，据称是为了『保护』美国劳工，实际上却是伤害这些工人、雇主和经济。」

川普宣布中止一系列非移民签证计画，其中包括许多科技公司赖以引进工程师的H-1B签证。

根据法院文件所述，这项限制将持续至今年底，并在2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情大流行造成经济动荡期间，基于保障公民工作机会的理由，在「必要」情况下，可能还会继续实施。

然而，有充分证据表明，暂停签证计画将「扼杀创新、阻碍成长，最终将以不可弥补的方式更广泛地伤害美国劳工、企业和经济」。

这些科技公司说，川普的行动未能保障美国公民的工作机会，反而「几乎确保」这些公司必须转往国外雇用人才，让就业机会外流至其他国家。

他们说，加拿大、中国和印度等国的科技业竞争对手正虎视眈眈，等待机会吸引被美国拒于门外的高技术劳工。

他们在法院文件中主张：「可以预见的是，其他国家可望从美国全面暂停非移民签证中受益。」

「全球竞争者正积极更新他们的移民制度，以吸引高技术劳工。」

签署这份请愿书的还有微软（Microsoft）、推特（Twitter）、优步（Uber）以及多个与科技业有关的贸易团体，包括美国资讯科技业协会（Information Technology Industry Council）。（译者：刘文瑜/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP