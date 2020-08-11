疑从事不法行为 斯洛伐克驱逐3俄罗斯外交官

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（法新社斯洛伐克首都布拉第斯拉瓦10日电） 斯洛伐克今天将3名犯下「重罪」的俄罗斯外交官员驱逐出境；当地媒体报导，这可能与前车臣叛军去年在柏林一处公园惨遭杀害有关。

斯洛伐克外交部发言人托马加（Juraj Tomaga）告诉法新社：「我可以证实，已经决定驱逐3位俄罗斯联邦驻斯洛伐克大使馆职员。」

托马加表示，「根据斯洛伐克情报部门所提资讯，他们的行动违反了维也纳外交关系公约（Vienna Convention of Diplomatic Relations）。」

托马加同时表示，斯洛伐克驻俄罗斯圣彼得堡领事馆所签发的签证「被滥用，且在另一个北大西洋公约组织（NATO）与欧洲联盟会员国的领土上犯下重罪」。但他并没有提供进一步细节。

俄罗斯媒体报导，莫斯科当局会「用类似方式」回应这项驱逐令。

斯洛伐克日报Dennik N报导，斯国驻圣彼得堡领事馆去年核发签证给一名俄国公民，这名人士因此得以入境欧盟，并涉嫌在德国柏林小蒂尔加滕公园（Kleiner Tiergarten）杀害乔治亚籍的前车臣叛军甘戈什维利（Zelimkhan Khangoshvili）。

德国警方于案发不久逮捕到嫌犯，检察官并指控俄方是这起谋杀案的幕后主使。莫斯科当局说指控「毫无根据」。

调查网站「冒险者」（Bellingcat）称犯嫌姓名为柯拉希可夫（Vadim Krasikov），说他是职业杀手，在哈萨克成长期间当地仍是苏联加盟共和国，后移居西伯利亚。（实习编译：曾以宁/核稿：蔡佳敏）

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