疫情升温 希腊热门离岛餐厅酒吧午夜后宵禁

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（法新社希腊10日电） 希腊的新型冠状病毒感染创新高，当局今天宣布在几个最受观光客欢迎的岛屿实施夜间宵禁，当地餐厅与酒吧从午夜到清晨7时禁止营业。

政府发言人佩罗尼（Aristotelia Peloni）也宣布，针对来自部分欧盟国家与巴尔干地区的航空旅客，将采取新的入境管制措施。

法新社报导，希腊卫生部长齐齐亚斯（Vassilis Kikilias）今天稍早表示，境内的感染曲线「呈危险上升趋势」。

佩罗尼在接受电视访问时表示，禁止餐厅和酒吧在午夜至上午7时营业的地区，包含米克诺斯（Mykonos）、桑托里尼（Santorini）、科孚（Corfu）、克里特（Crete）、罗德（Rhodes）、札金索斯（Zakynthos）与柯斯（Kos）等岛屿。这些地方的景点素以酒吧夜生活着称。

第撒隆尼基（Thessaloniki）、拉里萨（Larissa）、佛罗斯（Volos）、卡泰里尼（Katerini）等城市，以及巴尔干游客喜爱的哈奇帝奇（Halkidiki）半岛也都受管制措施影响。

佩罗尼表示，管制措施将从明天起实施到8月23日。

© 2020 AFP