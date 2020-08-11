白俄罗斯大选落幕冲突难息 波兰拟当调人

广告 继续浏览后续

（法新社拉脱维亚里加11日电） 白俄罗斯总统大选虽落幕，但争议未歇，连续第2晚爆发警民冲突。波兰外长恰普托维奇今天表示，波兰将在白俄罗斯总统鲁卡申柯与反对派之间进行调解。

波兰外交部长恰普托维奇（Jacek Czaputowicz）在会晤爱沙尼亚、芬兰与拉脱维亚外长后，于拉脱维亚首都里加（Riga）举行的联合记者会上表示：「波兰将担任白俄罗斯反对派与鲁卡申柯（Alexander Lukashenko）之间的调人。」

他说：「仍有对话空间，但若持续暴力镇压抗议者，我们将很难说服其他西方国家别针对白俄罗斯施加制裁。」

波兰已呼吁就当前白俄罗斯局势召开紧急欧盟峰会。鲁卡申柯在这场选举赢得第6任期，不过反对派候选人季哈诺夫斯卡娅（Svetlana Tikhanovskaya）认为有争议。季哈诺夫斯卡娅目前在立陶宛寻求庇护。

立陶宛外交部长林克维丘斯（Linas Linkevicius）说，「若有必要」，立陶宛也愿意接纳「来自白俄罗斯的政治难民」。

不过林克维丘斯呼吁，以「审慎方式」对白俄罗斯施加制裁，并警告制裁「将只会扩大白俄罗斯对俄罗斯的整体依附」。

© 2020 AFP