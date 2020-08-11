白宫附近传枪响 川普记者会中途遭带离

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（法新社华盛顿10日电） 美国总统川普今天在新闻简报会举行到一半时被短暂带离；他事后说，特勤人员在白宫外朝一名显然持有武器的人开枪。

川普被短暂带离记者会时，穿着黑衣、携带自动步枪的特勤人员疾奔穿越白宫北方的草坪。

几分钟过后，川普又出现在简报会上，当时记者被封锁在内，他宣布有人在白宫范围外遭开枪击中。

美国特勤局（Secret Service）在推特说，「可以证实有一名特勤人员涉及第17街与宾夕法尼亚大道的枪击案」。

川普说：「执法人员朝某人开枪，这个人似乎是犯嫌，他在送医途中。」

川普说，他不知道中枪犯嫌的身分或动机，但记者问到这个人是否持有武器时，川普说：「就我所知，答案是是的。」

川普又说：「这件事可能与我无关。」他说，整起事件是发现在白宫周围「外头」。

他还表示：「我不认为有任何地方遭入侵，他们在相对较远的地方。」

白宫外头的气氛很宁静，不过，周围街道有一部分地区被封锁，有数名警察与其他官方车辆聚集在第17街与宾夕法尼亚大道街口。

在白宫外扎营数年的抗议人士麦拉库（Philipos Melaku）说，他在下午5时50分左右听到枪响。

他告诉法新社：「我听到一声枪响，在那之前还听到叫喊，是男人的声音。然后立刻至少有8到9人举着AR-15自动步枪跑过来。」

在发生令人虚惊一场的安全事件后，川普几乎马上回到白宫讲台，恢复举行例行新闻记者会。

询及是否被这件事吓到时，他说：「这个世界一直都是危险的地方，没什么好大惊小怪的。」（译者：张晓雯/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP