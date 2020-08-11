美大学研究测14种口罩 挡飞沫效果有差

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（法新社华盛顿10日电） 卫生专家判定遮掩脸部是降低新型冠状病毒传播的重要方式之一，但少有研究探讨不同材质口罩的效果。美国杜克大学（Duke University）新研究实测14种常用口罩，探讨防飞沫传播效果。

杜克大学科学团队在期刊「科学先端」（Science Advances）刊登研究结果，他们发现医用口罩防飞沫传播的效果比棉质口罩好很多；丝巾和蒙面头巾类则没太大效果。

研究结果对公共政策有所启示，尤其美国有关当局先前鼓励民众使用一些纺织材料制口罩，将短缺的医用口罩留给医护人员。

曾在欧巴马政府担任美国疾病管制暨预防中心（CDC）主任的佛利登（Tom Frieden）在推特上针对这项研究回应说：「我们必须扩大外科口罩的产销量。」

口罩很重要是因为约有3到4成染疫患者可能无症状，但咳嗽、打喷嚏或说话就可能在不知不觉中传播病毒。

杜克大学科学团队设置的实验费用不高，他们让人在暗房，朝着经扩展的雷射光束方向说5次「大家保持健康」，而且有手机镜头在记录。然后使用一套电脑演算法计算飞沫量。这些雷射和镜头装置只花200美元（约新台币5900元），不是专家也能容易复制这款实验设计。

精通化学和物理的研究共同作者费雪（Martin Fischer）说：「对于为员工或顾客提供口罩的商家和其他人来说，这种测试应该很容易做。」

据报导，研究发现第一线医护人员所戴的专业医疗级无呼气阀N95口罩，可将飞沫传播率降至0.1%以下。

外科口罩或聚丙烯不织布口罩也不遑多让，比起没有遮掩脸部，这类口罩让飞沫传播率降幅达90%以上。

手工制棉质口罩覆盖率佳，可挡正常说话时70%至90%飞沫，取决于有几层和褶�O。

但丝巾类仅减少飞沫约50%，而围脖实际上增加了飞沫数，可能是把最大的飞沫散成许多较小的飞沫。

最后，具呼气阀的N95口罩，在挡飞沫传播量方面表现与棉质口罩差不多。

研究共同作者威斯特曼（Eric Westman）认为，「聊胜于无」的概念有待商榷，口罩材质不同，防疫效果有差别。

© 2020 AFP