美阿富汗驻军 11月底前裁至低于5000人

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（法新社华盛顿10日电） 美国国防部今天表示，在阿富汗内部和平谈判有所进展之际，驻阿美军将在11月底前缩减至「不到5000人」。

美国与阿富汗民兵组织塔利班（Taliban）今年2月底达成和平协议后，美国驻军已从当时1万3000人降至目前的8600人。美国与阿富汗政府当时也发表联合声明，若阿富汗民兵组织塔利班遵守协议，美国与盟国将在14个月内从阿富汗撤离所有部队。

美国国防部发布声明说：「在未来4个月，美国将依据国内情况持续缩减在阿富汗的军力规模。我们预期规划是，驻阿美军将在11月底前缩减至不到5000人。」

声明并说：「如同以往，这类缩编都有前提，会在谘询国会、并和北大西洋公约组织（NATO）盟国与伙伴直接合作后再行实施。」

「美国在阿富汗驻军仍维持于着重战力，而非人数。」

五角大厦的声明是对美国防部长艾斯培（Mark Esper）8日时宣布即将再实施撤军计画的进一步阐述。艾斯培当时表，美军将在11月底前缩编至5000人以下；但他说美国国防部仍需先确保美国不会受到来自阿富汗的恐布分子威胁。

美国总统川普上周接受美国新闻网站Axios访问时也提到，在11月美国总统大选前驻阿美军将降至4000至5000人。

依据美国与塔利班达成的协议，所有外国军队必须在2021年春天以前撤出，以换取塔利班不启战端的承诺。（译者：陈怡君/核稿：陈亦伟）

© 2020 AFP