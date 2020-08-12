全球预购至少57亿剂疫苗

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（法新社华盛顿11日电） 虽然目前正在研发的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗中，尚未有任何一款在临床试验证明有效，世界各国仍已下单预购至少57亿剂疫苗。

西方国家实验室研发出的首批疫苗通常都会被美国抢购一空。

目前有5款疫苗进入最后阶段的第3期临床试验，包括3款西方国家研发、2款中国研发，有数以千计人参与测试。

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）今天出乎意料宣布，以苏联人造卫星之名命名的「史普尼克5号」（Sputnik V）疫苗，能提供「持续性免疫力」。

英国牛津大学与英国、瑞典共同经营的阿斯特捷利康药厂（AstraZeneca）携手研发疫苗，希望9月前能有结果出炉；与美国国家卫生研究院（NIH）结盟的美国生技公司莫德纳（Moderna）则计划11月或12月看见成效。

●美国：7亿剂疫苗

美国总统川普推出「神速行动」（Operation Warp Speed），致力在2021年1月前研发、制造并让全美民众接种疫苗。

美国政府挹注疫苗研发商数亿美元经费，包括娇生集团（Johnson & Johnson）3月底获得近5亿美元。

目前华府在7组疫苗研发团队上至少砸了94亿美元，并与其中5家公司签署制造合约，预购7亿剂疫苗。

●欧洲：7亿剂疫苗

牛津大学和阿斯特捷利康药厂联盟，以及法国药厂赛诺菲（Sanofi）与英国药厂葛兰素史克（GSK）联手，也分别与欧洲联盟执行委员会签署合约或深入谈判，合计将提供7亿剂疫苗。

●英国、日本、巴西

英国已于今年一月正式脱离欧盟，正与4组研发团队进行单独预购2.5亿剂疫苗的商谈。

日本则向3家供应商预购4.9亿剂疫苗，包括美国生技制药业者诺瓦瓦克斯医药公司（Novavax）的2.5亿剂。

巴西向阿斯特捷利康药厂预购1亿剂，并与中国北京科兴生物制品公司（Sinovac Biotech）合作生产1.2亿剂名为CoronaVac的疫苗，目前正对巴西民众进行测试。

●中国、俄罗斯

北京科兴生物制品公司和中国医药集团（Sinopharm）的疫苗临床试验正顺利进行，但已公布的跨国合作关系不多，除了巴西外，可能还有印尼。

俄国表示，已有20国预购共10亿剂史普尼克5号疫苗，有了外国伙伴合作，可望一年在5个国家生产5亿剂疫苗。（译者：陈昱婷/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP