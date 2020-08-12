华府与莫德纳敲定协议 斥资445亿订购1亿剂疫苗

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（法新社华盛顿11日综合外电报导）美国总统川普今天宣布与生技公司莫德纳签约，以15亿美元（约新台币445亿元）订购1亿剂研发中的新型冠状病毒疫苗；这是美国政府自5月以来，第6度达成这类协议。

川普在白宫召开记者会说：「我很高兴宣布，我们已经与莫德纳（Moderna）达成制造和交付1亿剂冠状病毒疫苗的协议。」他说：「联邦政府将拥有这些疫苗剂量，我们正在采购。」

他还说：「一旦疫苗获得批准，我们将一如预期迅速生产这1亿剂疫苗。不久后还会有多达5亿剂，所以我们将有6亿剂疫苗。」

法新社和路透社报导，这款代号MRNA-1273的疫苗是由莫德纳与国家卫生研究院（National Institutes of Health, NIH）旗下的国家过敏与传染病研究院（NIAID）共同研发。

莫德纳正与国家卫生研究院合作，对候选疫苗进行第3阶段临床试验，这家生技公司本月表示，目标针对3万人进行的试验预计将于9月完成。

国家过敏与传染病研究院院长佛奇（Anthony Fauci）先前曾说，研究人员最快也要到年底才会知道疫苗的成效，但川普说，他希望疫苗能在11月3日大选前问世。

美国政府与莫德纳签订最新合约后，迄今累计砸下24.8亿美元投资这家生技公司研制的疫苗。

莫德纳所研发的疫苗每一疗程两剂，每剂价格约为30.50美元。

成立不满10年的莫德纳先前并未推出过任何疫苗，但初步结果显示，莫德纳研发的2019冠状病毒疾病（COVID-19）试验性疫苗据报出现振奋人心的效果。

川普政府已拨款至少109亿美元，用于研发和生产冠状病毒疫苗。

美国政府近几周来分别向娇生集团（Johnson & Johnson）、Novavax、辉瑞药厂（Pfizer）和赛诺菲集团（Sanofi）订购1亿剂疫苗，并向阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）订购3亿剂，作为疫苗研发计画「神速行动」（Operation Warp Speed）的一环，目标是在年底前向美国供应疫苗。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP