土耳其无人机袭击致伊拉克军官丧命 外交生龃龉

广告 继续浏览后续

（法新社巴格达11日综合外电报导）伊拉克谴责土耳其今天发动无人机袭击，造成两名伊拉克高阶军官丧命，因此取消土耳其国防部长原订13日到访行程，外交部也召见土耳其大使以表不满。

伊拉克认定这次行动是土耳其在伊拉克北部库德族自治区发动的「无人机公然攻击」，土耳其数周以来一直在这个地区袭击激进分子阵地。

伊拉克陆军声明指出，有两名边界卫兵营指挥官和一名座车司机罹难。

土耳其6月中旬越界，在伊国北部采取军事行动，对付当地库德工人党（PKK）分子，此一事件是那时以来首度有伊国部队人员伤亡。

伊拉克外交部为了土耳其在境内的军事行动，已两度召见土耳其驻伊大使。外交部说，这次召见将交给土国大使一封「措辞强烈」的抗议信，拒绝土国这类侵略行径。

外交部并证实，不再欢迎土耳其国防部长于13日到访。

伊拉克阿比尔省（Arbil）北部西达康（Sidakan）一带的市长查拉比（Ihsan Chalabi）告诉法新社，无人机在Pradost地区发动攻击，以伊拉克边界卫兵指挥官为目标，当时他们正与库德工人党战士会谈。

目击者通报，库德工人党与伊拉克部队当天稍早发生冲突。当地消息来源表示，为缓和紧张情势，双方紧急会谈，无人机袭击正是冲着这场会谈而来。（译者：纪锦玲）

© 2020 AFP