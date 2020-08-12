手机化身迷你地震仪 Google加州推地震警报系统

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（法新社旧金山11日电） 谷歌公司（Google）今天宣布在加州推出地震警报系统，可为Android手机用户在搜寻时提供即时、有用的地震资讯，并在地震发生的几秒前发送出警报。

Google与美国地质调查所（US Geological Survey）和其他伙伴合作，向加州的Android手机用户发送由ShakeAlert系统生成的地震警报。

根据系统官网，ShakeAlert系统使用的讯号来自加州各地安装的数百个地震仪，将地震警报直接发送到加州境内的Android装置中，提醒民众「地震已经生成、在摇晃到来前（做好保护动作）」。

主要软体工程师史托盖提斯（Marc Stogaitis）在部落格发文说：「我们看到一个契机是，当民众使用Android系统手机搜寻时，能提供即时、有用的地震资讯，也能在几秒前发出警讯让民众和亲友做好安全准备。」

史托盖提斯表示，由于所有智慧型手机均配备微小的加速计，可以感应到可能有地震发生的讯号。

他说：「这意味你的Android手机可以化身迷你地震仪，与数百万台Android手机共同组成全球最大的地震侦测网路。」

根据Google，当Andriod手机检测到可能为地震的情况，会自动将讯号发送至一个数据中心，该中心电脑能迅速解读震动和地点数据，以判断是否真的发生地震。

地震警报系统在加州启用，这是因为加州有广大的地震仪网络，一旦这项以手机为基础的警报系统建立起来，预期未来一年将扩展到其他地区。（译者：陈怡君/核稿：张晓雯）

© 2020 AFP