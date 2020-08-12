拜登挑选贺锦丽担任副手 欧巴马赞为理想伙伴

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（法新社华盛顿11日电） 笃定代表民主党角逐白宫大位的拜登（Joe Biden）今天宣布副手由加州联邦参议员贺锦丽（Kamala Harris）担任；前总统欧巴马赞贺锦丽为理想伙伴，球星詹姆斯直呼「支持」。

以下为美国政治人物与名人对贺锦丽出线的看法。

● 欧巴马

前总统欧巴马发布长篇声明，赞拜登「这个决定做得精准漂亮」。

欧巴马说：「现在乔（Joe，拜登名）有了理想伙伴，可协助他处理当下和未来几年所要面临的各项真实挑战。」他进一步表示贺锦丽「早已做好十足准备」。

他特别强调贺锦丽的个人和专业背景，指「她毕生都在捍卫美国宪法，替民众争取公平待遇」。

● 桑德斯

曾与贺锦丽、拜登同台角逐2020年民主党总统提名的佛蒙特州联邦参议员桑德斯（Bernie Sanders），大方恭喜昔日对手。

桑德斯在社群网站推特（Twitter）说，贺锦丽「明白需要付出多大努力来为劳工争取权利、为所有人争取健康照护，并拉下史上最腐败的政府」。

他并呼吁「大家一起努力，打赢这场选战」。

● 希拉蕊

2016年民主党总统候选人希拉蕊．柯林顿（Hillary Clinton）开门见山就说「开心」，乐见贺锦丽创造历史成为拜登副手人选。

希拉蕊在推特发文说：「她已经证明自己是优异的公仆与领袖。她将成为拜登的强力伙伴。」

● 詹姆斯

美国职篮NBA球星、洛杉矶湖人前锋詹姆斯（LeBron James）同样抑制不住自己的兴奋情绪，在推文中发了好几个拍手图案，并说：「很开心看到贺锦丽雀屏中选，大力支持！」

● 明蒂卡林

贺锦丽有一半非裔血统、一半南亚血统，她的出线让印度裔美籍演员明蒂卡林（Mindy Kaling）在推特直呼：「还有比这更令人兴奋的一天吗？」

「对整个国家而言，这是当然的了；但对我的非裔与印度裔姊妹来说更是如此。我们之中有许多人一辈子都以为，像我们这样的人也许永远无法坐上高位。」（译者：张晓雯/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP