疫情期间加强自动化有助脸书侦测不当内容

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（法新社旧金山11日电） 脸书今天公布报告说，他们在2019冠状病毒疾病蔓延期间更加仰赖自动化系统，有助在搜寻平台上谩骂内容取得进展。

在社群网路界居领先地位的脸书（Facebook）发布最新「社群守则执行报告」（Community Standards Enforcement report），并宣布禁止使用特定「隐性仇恨言论」的最新政策。这些「隐性仇恨言论」，包括「黑脸」、「有关犹太人控制世界的刻板印象」等。

根据这份报告，「主动发现率」上升6个百分点达到95%，让这个社群网路龙头得以采取行动，在今年第2 季删除2250万则脸书和Instagram上被视为散播仇恨的内容。

报告指出，尽管2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情有些影响，但由于技术的精进，得以对部分领域的更多内容采取行动。

其中一些进步要归功于将自动侦测功能应用到更多语言上，这包括了西班牙文和缅甸语，以及对英文的贴文有更好的理解。

根据这份报告，对Instagram上仇恨言论的自动侦测提升到84%，这个影像社群媒体对总数330万则发文采取行动。

© 2020 AFP