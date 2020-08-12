白俄罗斯连3夜动乱 警方已拘留6000多人

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（法新社明斯克12日电） 白俄罗斯因为9日的争议性总统大选，已经连续3个晚上发生暴力动乱。当地警方今天表示，他们又再拘留上千人，并对示威者动用枪枝。过去3天来共有6000多人遭到拘留。

执政长达20多年的白俄强人总统鲁卡申柯（Alexander Lukashenko）声称赢得9日大选，示威者昨晚再度集会质疑他的胜选主张，但警方封锁多个城市的市中心且限制交通后，示威人数有所减少。

在白俄首都明斯克（Minsk），抗议人士及目击者指称，镇暴警察无差别使用武力对付集会人士，并在郊区发射闪光弹及橡胶子弹。

在西南部的布勒斯特市（Brest），警方表示，他们对一群手持金属棒的示威者动用枪枝，造成一人受伤，这些示威者无视警方鸣枪警告。

白俄内政部指出，示威者昨晚在25个城市及乡镇集会，有逾1000人遭到拘留。白俄经过连3天示威后，总计拘留人数已增至6000多人。内政部还提及，有逾50人寻求医疗救护。

西方国家政府已谴责这次镇压，欧洲联盟（EU）指出，欧盟各国外长14日将在特别会议上，就白俄问题进行讨论。（译者：陈正健/核稿：陈彦钧）

© 2020 AFP