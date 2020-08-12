福斯串流服务 提供新闻和财经频道内容

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（法新社华盛顿11日电） 媒体大亨梅铎（Rupert Murdoch）的福斯公司（Fox Corp）今天表示，正在推出串流新闻和财经频道等服务，年底前将进军20个国家。

福斯表示，新订阅服务将包括福斯新闻频道（Fox News）和福斯财经新闻网（Fox Business Network）的随选内容。福斯将大部分影视娱乐事业卖给迪士尼（Disney）后，走向精简路线。

福斯国际新闻（Fox News International）服务将向订户收取6.99美元月费，8月20日将在墨西哥首度登场，9月17日在西班牙、德国和英国推出。

根据福斯新闻媒体（Fox News Media）部门，年底前将扩展到20国。

此串流服务将提供深受川普喜爱、近年来最多人收看的福斯新闻内容，可在线上观看，不需透过有线电视或卫星电视订阅。

iPhone、安卓（Android）装置、Apple TV和Android TV等数个平台都能收看，预期之后也会在亚马逊机上盒Amazon Fire TV和Roku推出服务。（译者：陈昱婷/核稿：徐睿承）

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