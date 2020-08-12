美候选人控阿根廷图拖延美洲开发银行行长选举

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（法新社华盛顿12日电） 美国总统川普提名的美洲开发银行行长候选人克拉佛-卡罗内指控，阿根廷在墨西哥、智利与哥斯大黎加的帮助下企图「妨碍」他当选。他并自称受到多数拉丁美洲国家的支持。

克拉佛-卡罗内（Mauricio Claver-Carone）昨天在记者会上表示，有17个国家支持他。他谴责阿根廷总统艾柏托（Alberto Fernandez）的政府耍「手段」，想以疫情为由将选举延至明年。

克拉佛-卡罗内表示：「阿根廷为首的少数派力图阻挠选举，因为他们没有能力提出有竞争力愿景。」他又说，美国将拒绝接受「任何挟持这场选举的意图」。

古巴裔的克拉佛-卡罗内是现任白宫国家安全会议西半球事务高级主任，也是川普的拉丁美洲最高顾问，曾被智利外交部长阿亚曼（Andres Allamand）形容为「具有侵略性」。

阿根廷致力争取将美洲银行的主导权保留在拉丁美洲国家手中，但并未回应克拉佛-卡罗内的指控，只重申选举应延后到明年3月举行。

阿根廷外交部长索拉（Felipe Sola）表示：「我们现在被疫情困住，但如此重要的投票应该亲自到场进行。」他强调强烈支持阿根廷推举的候选人贝利兹（Gustavo Beliz）。

美洲开发银行涵盖48个拉丁美洲、加勒比海和欧洲国家，以及美国、加拿大、以色列、日本、韩国和中国。

© 2020 AFP