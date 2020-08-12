美国法院下令 优步和Lyft一周内将司机归为员工

广告 继续浏览后续

（法新社旧金山11日电） 美国加州法院给予叫车服务业者优步公司（Uber）及Lyft约一周时间，把旗下司机重新归类为员工，以符合新的加州法律。

一名法官昨天在一起由加州检察长贝塞拉（Xavier Becerra）和3个城市共同提起的诉讼案中发布这道命令。提出诉讼的城市包括旧金山，即优步公司和Lyft总部所在地。

这起诉讼目的是要求优步和Lyft遵守今年初开始生效的加州法律，内容规定优步及Lyft旗下司机等「零工」须归类为员工，有权获得失业补助、医疗津贴等福利。

贝塞拉在新闻稿中表示：「法庭经考量同意：虽然诉讼持续进行，优步和Lyft仍须停止对司机的违法分类错误。」

他还说：「即使这场抗争还有很长一段路要走，我们正努力确保加州人民获得他们应有的职场保障。」

优步支持透过公民投票推翻加州这项法律，同时承诺提供社会安全网的福利，让零工保持独立。

法官在裁决中写道，优步和Lyft不能一谈到要遵守这项法律，就无限期推迟「算总帐那天」。

优步主张，旗下多数司机即使想要福利，也希望维持独立。

Lyft宣告要对法官裁决提出上诉，并指这场法庭争论是司机独立地位的抗争。Lyft回覆法新社询问时表示：「司机们并不想被归类为员工，就这样。我们相信，这个问题终究将由加州选民决定，且他们会站在司机这一边。」

不过，旧金山市检察官艾雷拉（Dennis Herrera）说，错误分类对司机不利，且增加纳税人负担，本该由优步和Lyft提供的福利，却是由纳税人埋单。

© 2020 AFP