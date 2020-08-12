褒贬不一 贺锦丽检察官生涯评价两极

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（法新社洛杉矶11日电） 在许多人为加州参议员贺锦丽雀屏中选，获美国民主党参选人拜登提名为副手喝采之际，各界对她过去出任加州检察长表现评价两极，有人赞好，也有人炮火猛烈，批她无为而治。

贺锦丽（Kamala Harris）是加州史上首位女性和非裔检察长，也是美国史上第一位有色人种女性副总统参选人。贺锦丽先前参加民主党党内初选，争取角逐总统大选门票时，将自己刻划成进步主义改革派人士，但有些人对此抱持质疑态度。

旧金山大学法律系教授巴齐隆（Lara Bazelon）去年写道：「进步主义者屡次敦促她善尽地方检察官和州检察长的角色，支持刑事司法改革，贺锦丽女士不是反对就是保持沉默。」

巴齐隆投书「纽约时报」（The New York Times），痛批贺锦丽将「法律技术变成武器，好让她能巩固不公的行为」。

现年55岁的贺锦丽成为加州检察长前，在旧金山担任地方检察官，2016年当选联邦参议员。

「沙加缅度勤奋者报」（Sacramento Bee）在6月刊出的社论写道：「贺锦丽在加州担任检察官和检察长期间，以无为而治闻名，只有一次在看见政治可行的情况下，才着手处理争议性议题。」

美国非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察以膝盖压颈致死后，引爆全国示威潮，媒体大幅报导相关议题，警察暴力成了各界关切的焦点，贺锦丽也因未能介入涉及警察暴力的案件而受到批评。

举例来说，她在2016年担任检察长期间，反对一项调查警察枪杀嫌犯的法案。在这起案件中，警察对涉嫌持刀伤人的嫌犯开了21枪，当时引发了大规模示威。

贺锦丽也因推动一项立法惨遭严厉抨击；根据这项立法，在加州，家长得因孩子逃学接受惩罚。

然而，尽管贺锦丽在刑事司法方面颇具争议，但她也为争取进步改革为人赞颂。

贺锦丽推行的「迷途知返」（Back On Track），是她迄今最成功的一项计画。这项计画鼓励首次犯行的非暴力毒品犯罪者透过取得高中文凭，来免除牢狱之灾。此外，她也为整个加州的执法机构，发起反偏见的培训计画。

在民权运动人士和警察眼中，贺锦丽最大的成就可以说是「开放司法」（Open Justice）网站。这个入口网站向公众提供一系列刑事司法资料。包括在警方拘留期间的伤亡人数。

如今也有许多人为她在推动刑事司法改革方面努力不足的说法辩护，认为她是受到不公平的标准检视。

在贺锦丽还是地方检察官时，曾在法庭与她多次接触的索里士（Niki Solis）就说：「我是公设辩护律师，我在旧金山昼夜不分地为正义奋斗…事实是，她的确实施了非常进步的计画。」（译者：刘文瑜/核稿：陈昱婷）

© 2020 AFP