韩国推出智慧候车亭抗疫

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（法新社首尔12日电） 韩国对2019冠状病毒疾病（COVID-19）展开了新一轮高科技战，首尔部分公车候车亭率先加装附有温度检测仪的门及紫外线杀菌灯。

这10个先进候车亭装设在首尔东北地区，可阻挡梅雨、酷暑及冠状病毒。乘客必须站在热显像仪前，体温在摄氏37.5度以下才会开门让乘客进入候车亭，热显像仪也配合儿童身高设置另一个摄影机。

这些候车亭以透明玻璃隔绝，造价约1亿韩元（约新台币248万元），装有空调跟紫外线灯，可同时杀菌及降温，还有自动干洗手机。不过仍建议使用者在公车站全程戴口罩，并与他人维持一公尺以上的社交距离。

这项智慧候车亭计画的负责人金焕润（译音）对法新社表示：「我们在这个候车亭装了所有我们能想到的抗疫必要措施。」免费网路热点也包括在内。

金焕润说，候车亭上周装设完毕至今，每个候车亭每天约有300至400人使用。为确保乘客不会错过他们要搭乘的公车，站内也装有面板显示公车预计到站时间，并直播外部交通状况。

韩国是中国以外最先爆发疫情的国家之一，但透过广泛「追踪、测试、治疗」计画控制疫情，也从未因疫情强制实施封锁。

首次使用新候车亭的49岁主妇金珠丽（译音）表示：「我在这里面真的觉得很安全，因为我知道旁边的人都跟我一样有量体温。」

© 2020 AFP