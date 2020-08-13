与脱口秀女王为邻 哈利王子一家入住滨海新豪宅

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（法新社洛杉矶13日电） 美国媒体报导，英国哈利王子与妻子梅根马克尔在洛杉矶郊区的富裕滨海城市圣巴巴拉（Santa Barbara）购入一栋豪宅，且已于今年7月入住，与脱口秀女王欧普拉成为邻居。

哈利与梅根（Meghan Markle）今年卸下「王室重要成员」身分，先是离开待了数月的加拿大，搬到梅根家乡洛杉矶，据报借住在媒体大亨泰勒派瑞（Tyler Perry）的寓所，但两人很快就因儿子亚契（Archie）遭狗仔偷拍而卷入法律纠纷。

这对夫妇7月已对未经许可偷拍爱子的狗仔提告。

发言人在致法新社的声明中说，哈利和梅根「已于今年7月入住新家」，在安静且注重隐私的社区安顿下来，但未提到确切地点。

一名匿名的消息人士告诉「纽约邮报」专门报导名流八卦新闻的「第6版」（Page Six）：「他们希望在这个地方扶养亚契长大，让儿子能够尽可能拥有正常生活。」

消息人士说：「哈利和梅根从未打算把洛杉矶当作他们的家。」

美国「时人」（People）杂志和「第6版」报导，哈利夫妇的新家位于距洛杉矶100英里（约160公里）的圣巴巴拉富裕社区，脱口秀女王欧普拉（Oprah Winfrey）和知名节目「艾伦秀」（Ellen Show）主持人艾伦狄珍妮丝（Ellen DeGeneres）也都住在这里。（实习编译：赖懿慈/核稿：刘文瑜）

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