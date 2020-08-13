东地中海纷争 希腊吁土耳其展现理智

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（法新社雅典12日电） 希腊和土耳其近日在东地中海因能源探勘议题起摩擦，甚至出现军舰对峙。希腊总理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）今天呼吁土耳其展现「理智」，以免擦枪走火。

土耳其10日派遣探勘船「欧鲁奇芮斯号」（Oruc Reis）和数艘陪同军舰，前往地中海东部的希腊卡斯特洛里佐岛（Kastellorizo）外海，引发土希两国关系紧张。

希腊也派遣军舰一路监视欧鲁奇芮斯号，这艘探勘船目前在赛普勒斯（Cyprus）西部外海航行。

米佐塔基斯发布声明表示：「我们抱持警觉态度，盼望我们的邻国至少让理智占上风，好让我们或许能重新开启善意对话。」

他并警告：「当如此狭小海域聚集如此多的军事资产，发生意外的风险也随之升高。」

米佐塔基斯还说，希腊不会主动让情势升温，但「对于任何挑衅行为，也不会毫无反应」。

希腊先前已认定欧鲁奇芮斯号闯入其陆棚，而要求撤出。雅典还要求欧洲联盟（EU）外交部长对此召开紧急会议。

欧盟外交和安全政策高级代表波瑞尔（Josep Borrell）今天稍早表示，欧盟外长将在14日召开特别会议，讨论东地中海、黎巴嫩和白俄罗斯等地的议题。（实习编译：李昕颐/核稿：张正芊）

© 2020 AFP