俄罗斯核准首支疫苗 世卫盼检视试验细节

广告 继续浏览后续

（法新社日内瓦12日电） 俄罗斯日前核准全球首支2019 冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗「史普尼克V」（Sputnik V），世界卫生组织（WHO）今天表示，盼能检视疫苗的临床试验结果。

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）昨天宣布率先核准2019冠状病毒疾病疫苗，但逾2000人参与的最终阶段临床试验预计今天才会正式展开。

世卫表示，目前全球逾150支候选疫苗中，有28支正在积极进行人体试验，其中6支已进入针对大群民众试验的第3阶段。

俄罗斯这支由加马利亚研究所（Gamaleya Research Institute）和国防部合力研发的疫苗，是28 支正在接受临床评估的疫苗之一，但目前世卫仍将这支疫苗列为临床试验第一阶段。

隶属联合国的世卫透过声明表示：「世卫正在与俄罗斯当局和科学家联系，期盼能检视试验细节。」

「世卫乐见2019冠状病毒疾病疫苗研究和研发的所有进展。」

世卫还说，世卫从1月起就参与引领并加速疫苗研究和研发工作。

世卫指出：「加速疫苗研究应在研发的每个步骤中遵循既定流程，以确保最后投入量产的疫苗安全有效。」

「所有安全有效的流行病疫苗都是全球公益，世卫呼吁让全世界都能迅速、公平公正地获得任何这样的疫苗。」（译者：李佩珊/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP