字母哥头部撞人 联盟处分禁赛一场

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（法新社纽约12日电） 美国职篮NBA密尔瓦基公鹿队球星「字母哥」安特托昆博前一战用头顶撞对手，联盟今天处分他禁赛1场，将缺席明天对战曼菲斯灰熊的比赛，但不影响季后赛出赛。

东区龙头公鹿队昨天迎战华盛顿巫师，安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）第2节因进攻犯规，与巫师队的中锋华格纳（Moritz Wagner）发生争执，安特托昆博用头顶撞华格纳的脸部，随即被判二级恶意犯规、遭驱逐出场。公鹿终场126比113赢球。

安特托昆博赛后对自己失序举动感到懊悔，坦承当下因屡被对手犯规而没控管好情绪。

他说：「很糟糕的举动。如果时光可以倒流，回到当下，我不会那样做。但我们毕竟都是凡夫之躯，都会犯错。」

他也坦承是拿华格纳出气，「我觉得他们每个人都在打脏球，对我绊马索、故意倒在我脚上、抱住我或打我。我不是有意针对华格纳，因为打脏球的不只他」。

联盟今天公布惩处措施，安特托昆博被禁赛1场，明天与力争季后赛门票的曼菲斯灰熊一役将不会上场。

尽管公鹿例行赛最后一战少了安特托昆博，但不影响公鹿东区龙头地位，季后赛首轮将迎战奥兰多魔术，安特托昆博届时将可上阵。

© 2020 AFP