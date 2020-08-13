川普居间促成 以色列与阿联达成历史性和平协议

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（法新社华盛顿13日电） 美国总统川普今天突然在白宫宣布，以色列和阿拉伯联合大公国已达成历史性和平协议，双方将全面关系正常化。

川普先在推特发推文表示，「今日巨大突破！我们的两个很棒友邦，以色列和阿拉伯联合大公国，达成历史性和平协议。」

川普随后在记者会上暗示，以色列与中东地区穆斯林邻邦间，预期还会有更多外交突破。川普说：「事情正在发生，我不能谈论。」

美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）形容这是「历史性日子，迈向中东和平的一大步」。

蓬佩奥表示：「美国希望这项勇敢步骤，将会是一连串协议的头一个，以终结中东地区长达72年的敌对。」

川普、以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）和阿布达比邦王储穆罕默德（Mohammed bin Zayed Al-Nahyan）发表联合声明说，他们今天进行电话会谈，「且同意以色列和阿拉伯联合大公国全面关系正常化」。

联合声明指出，以色列和阿联的代表将会于未来几周内会晤，签署有关投资、观光、航班直飞、安全保障以及互设大使馆等双边协定。

声明表示：「在美国总统川普要求并获阿拉伯联合大公国支持下，以色列将会中止对川普总统『和平愿景』（Vision for Peace）所概述地区宣告主权，如今将专注于致力与阿拉伯及穆斯林世界的其他国家拓展关系。」

声明又说：「美国、以色列和阿拉伯联合大公国有信心，与其他国家的更多外交突破是可能的，且会携手致力达成这个目标。」

© 2020 AFP