巴黎圣杰曼惊天逆转秀 睽违25年杀进欧冠4强

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（法新社里斯本12日电） 法甲巴黎圣杰曼今天在欧冠8强赛上演不可能任务，在正规时间最后一刻的第90分钟扳平，然后在伤停补时第93分钟踢进致胜分，戏剧性淘汰义甲亚特兰大杀进睽违25年的欧冠准决赛。

亚特兰大靠第27分钟帕萨利奇（Mario Pasalic）破门一路领先，眼看就快要赢球晋级4强赛，却在最后3分多钟内失手，快到手的4强门票就这样飞走。

巴黎圣杰曼（PSG）第90分钟由内马尔（Neymar）助攻给马基尼欧斯（Marquinhos）破门，且似乎觉得踢加时赛恐夜长梦多，马上趁对手还没从丢球回神的空档，第93分钟由姆巴佩（Kylian Mbappe）助攻给替补上阵的卓普摩腾（Eric Choupo-Moting）进球，2比1绝杀对手。

这是巴黎圣杰曼1995年以来首度挺进欧冠准决赛。中东富国卡达近10年前买下巴黎圣杰曼并砸重本打造豪华阵容，但球队虽称霸法甲、却屡屡在欧冠等大赛软脚，先前还传出卡达有意撤资转战义甲，这次巴黎圣杰曼总算没再让「富爸爸」漏气。

巴黎圣杰曼4强赛将对上德甲RB莱比锡与西甲马德里竞技两军的胜出队伍。

© 2020 AFP